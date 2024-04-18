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Starliner прибывает на стартовую площадку для пилотируемого испытательного полета

Starliner прибывает на стартовую площадку для пилотируемого испытательного полета

﻿﻿Пилотируемый космический корабль Boeing Starliner будет загружен на ракету Atlas V и отправится в свой первый испытательный полет на Международную космическую станцию ​​(МКС) со своим экипажем в начале мая.

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