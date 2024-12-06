Аморим высказался об изменении тактического плана «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана.
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