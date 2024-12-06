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Аморим высказался об изменении тактического плана «Манчестер Юнайтед»

Аморим высказался об изменении тактического плана «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об изменении тактического плана.

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