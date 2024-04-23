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Закон и Порядок

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Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Вашингтон оживил зомби по кличке Украина ещё на год

Состоявшееся без особых сюрпризов голосование в Палате представителей США (вряд ли они возникнут и в Сенате) — это допинг, который позволит Украине ещё какое-то время подёргаться, пока США и Европа будут готовиться к Большой войне.

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