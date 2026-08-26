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Нижегородская правда

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Эксперты объяснили, почему нельзя лечить кожу детей отбеливателем в ванне

В интернете распространяются опасные советы по лечению атопического дерматита у детей. Некоторые пользователи предлагают добавлять отбеливатель в воду для ванн — мол, такой метод волшебным образом спасает при тяжёлом течении АД.

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