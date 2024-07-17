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Русская весна

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МИД Франции ответил на мирные предложения Орбана по Украине

МИД Франции ответил на мирные предложения Орбана по Украине

Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

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