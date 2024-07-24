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Мяч

Мяч

— Во что вы играли во дворе, Вовочка, ты такой грязный?— Не помню, мамочка, но я был мячом. Маленький мальчик играл с мячом на улице.

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