Жители Смоленска устроили помойку на озере ТЭЦ-2

Все побережье усыпано кучами мусора. Совершенно неприглядная ситуация вышла с озером ТЭЦ-2. Любители загорать, купаться или же просто порыбачить за прошедший сезон оставили столько мусора на природе, что теперь там отдыхать вряд ли будет приятно.