Смоленск 2.0

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Жители Смоленска устроили помойку на озере ТЭЦ-2

Жители Смоленска устроили помойку на озере ТЭЦ-2

Все побережье усыпано кучами мусора. Совершенно неприглядная ситуация вышла с озером ТЭЦ-2. Любители загорать, купаться или же просто порыбачить за прошедший сезон оставили столько мусора на природе, что теперь там отдыхать вряд ли будет приятно.

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