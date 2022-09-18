Жители Смоленска устроили помойку на озере ТЭЦ-2

Все побережье усыпано кучами мусора. Совершенно неприглядная ситуация вышла с озером ТЭЦ-2. Любители загорать, купаться или же просто порыбачить за прошедший сезон оставили столько мусора на природе, что теперь там отдыхать вряд ли будет приятно.
Все побережье усыпано кучами мусора. Совершенно неприглядная ситуация вышла с озером ТЭЦ-2. Любители загорать, купаться или же просто порыбачить за прошедший сезон оставили столько мусора на природе, что теперь там отдыхать вряд ли будет приятно.
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