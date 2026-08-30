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В Белгороде при украинском обстреле погиб ребенок

В Белгороде при украинском обстреле погиб ребенок

Семь несовершеннолетних были ранены и один погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев 30 августа в мессенджере «Макс».

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