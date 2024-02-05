Посол Тарабрин: в ОЗХО нет речи об изоляции России, но работы предстоит много

Речи об изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не идет. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.
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