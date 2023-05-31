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Военный эксперт Киселев: интенсивность обстрелов на Артемовском направлении стала меньше

Военный эксперт Киселев: интенсивность обстрелов на Артемовском направлении стала меньше

Интенсивность обстрелов на Артемовском направлении в настоящий момент снижается, однако украинские военные запускают в город очень много беспилотных летательных аппаратов с боеприпасами, заявил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

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