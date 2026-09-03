«Они сделали монстра»: Захарова заявила возможных терактах Киева против Запада

Киевский режим после потенциального выхода из-под контроля Запада может пойти на радикальные действия против своих покровителей.
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