ФИАС объявила о проведении ЧМ по самбо в Бразилии в 2026 году

Впервые в истории чемпионат мира по пляжному самбо пройдет в Бразилии, на пляже Индайя, 12-13 сентября 2026 года.
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