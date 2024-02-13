Благодаря государственной поддержке фермеры региона увеличили производство сельхозпродукции

<p> Первый региональный съезд фермеров, организованный департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области совместно с Союзом крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Ивановской области и региональным центром «Мой бизнес», состоялся в Иванове в понедельник, 12 февраля.