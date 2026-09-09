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FCC Chairman Says Agency May Issue Guidance On 'Fake Polls' Ahead Of Midterms

FCC Chairman Says Agency May Issue Guidance On 'Fake Polls' Ahead Of Midterms

FCC Chairman Says Agency May Issue Guidance On 'Fake Polls' Ahead Of Midterms Authored by AG News Staff via American Greatness, Federal Communications Commission Chairman Brendan Carr said the agency may soon issue guidance to television broadcasters over what he called "fake polls," particularly if they are intended to suppress voter participation ahead of November's midterm elections.

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