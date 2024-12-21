Арестован глава Корпорации развития Курской области — генподрядчика линий обороны под Курском

Алексей Тан

Но ГЛАВНОЕ ТО "УПУСТИЛИ"... А ведь кто то ИЗНАЧАЛЬНО.... осознанно назначил ЭТИХ "деятелей"... в горячее место!!!.... и это мы УЖЕ проходили!... в 90-тые и начало 00-вых, когда в регионы, губерами и мэрами... почему то назначались... кадры, уже с известной гнойной "душонкой".