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Арестован глава Корпорации развития Курской области — генподрядчика линий обороны под Курском

Арестован глава Корпорации развития Курской области — генподрядчика линий обороны под Курском

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и следователями Следственного управления УМВД России по Курской области 19 декабря задержан генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин.

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Комментарии
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Амара Карпова
На морде написано, что ВОР🤮🤮🤮отправьте его в КИТАЙ!!!
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17 час.
МБ
Максим Буров
И фамилии какие подходящие. Прям производные от&quot; лукавить&quot; и &quot;грабить&quot;.
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17 час.
Алексей Тан
Но ГЛАВНОЕ ТО &quot;УПУСТИЛИ&quot;... А ведь кто то ИЗНАЧАЛЬНО.... осознанно назначил ЭТИХ &quot;деятелей&quot;... в горячее место!!!.... и это мы УЖЕ проходили!... в 90-тые и начало 00-вых, когда в регионы, губерами и мэрами... почему то назначались... кадры, уже с известной гнойной &quot;душонкой&quot;.
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13 час.

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