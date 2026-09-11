Во Владивостоке сотрудник наземной службы повредил фюзеляж самолёта iFly

Во Владивостоке авиалайнер Airbus A330 авиакомпании iFly, прибывший из Москвы, получил повреждение фюзеляжа из-за действий сотрудника наземной службы.
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А причём здесь пассажиры? Отмечается, что аналогичные случаи повреждений бортов при наземном обслуживании участились в российских аэропортах в последние месяцы, что заставляет авиакомпании ужесточать требования к досмотру и посадке пассажиров, особенно в состоянии опьянения. Повредил работник аэродрома а досматривать строже стали пассажиров. Где логика Зин?