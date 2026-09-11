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Регионы России

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Во Владивостоке сотрудник наземной службы повредил фюзеляж самолёта iFly

Во Владивостоке сотрудник наземной службы повредил фюзеляж самолёта iFly

Во Владивостоке авиалайнер Airbus A330 авиакомпании iFly, прибывший из Москвы, получил повреждение фюзеляжа из-за действий сотрудника наземной службы.

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Александр Т

А причём здесь пассажиры?  Отмечается, что аналогичные случаи повреждений бортов при наземном обслуживании участились в российских аэропортах в последние месяцы, что заставляет авиакомпании ужесточать требования к досмотру и посадке пассажиров, особенно в состоянии опьянения. Повредил работник аэродрома а досматривать строже стали пассажиров. Где логика Зин?