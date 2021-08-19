ИЗВЕСТИЯ iz

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Опасный процент: ЦБ увидел риски роста ставок в развитых странах

Опасный процент: ЦБ увидел риски роста ставок в развитых странах

Повышение ключевых ставок в развитых странах, прежде всего в США, может привести к росту волатильности и негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания в государствах с формирующимися рынками, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

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