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Орловец заснял вальяжный променад молодых аистов в жилом секторе

Орловец заснял вальяжный променад молодых аистов в жилом секторе

Возросшая популяция аистов в Орловской области продолжает радовать жителей. Этих красивых птиц стали всё чаще замечать во многих районах Орловской области и в самых разных локациях – на водонапорных башнях, на деревьях, на верхушках храмов.

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