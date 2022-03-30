Popcaketv

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Пригласили бывшую Чонгуку: стали известны подробности будущей свадьбы парня с Ви

Пригласили бывшую Чонгуку: стали известны подробности будущей свадьбы парня с Ви

Уже в апреле состоится торжество, которое так ждут Чонгук (Jungkook) и Ви (V) и, конечно, АРМИ. Парни решили пожениться и закатить большую вечеринку для самых близких.

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