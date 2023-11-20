Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Странная забота о «дезертирах политического фронта» наводит на грустные мысли Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Для россиян, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, но сейчас желают вернуться, необходимо организовать бесплатную «горячую линию» и чат-боты.