БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Релокант-шоу: Блудным детям помочь, чтобы неблудные завидовали

Странная забота о «дезертирах политического фронта» наводит на грустные мысли Светлана Гомзикова Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Для россиян, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, но сейчас желают вернуться, необходимо организовать бесплатную «горячую линию» и чат-боты.

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Комментарии
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Генрих
&quot;Предавший однажды предаст не единожды...&quot;(с) Возврат в Россию только через участие в СВО!
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17 час.
СЭМЭН Иваницкий
нарех!!!
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15 час.
Г
Геннадий
может быть все-таки - нахер!!! /или &quot;догадайся мол сама&quot;??/
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1 час.

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