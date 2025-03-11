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Царьград

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Слуцкий: атака дронов ВСУ — варварский теракт режима Зеленского

Слуцкий: атака дронов ВСУ — варварский теракт режима Зеленского

Глава Комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал атаку дронов ВСУ на российские регионы варварским терактом, обвиняя режим Зеленского в провокации и ядерном шантаже.

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