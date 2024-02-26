Судьи РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR

Арбитры Российской премьер-лиги и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства VAR. Как сообщает пресс-служба, РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).
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