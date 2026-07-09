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Военное обозрение

3 825 подписчиков

Кто ответит за ОНПЗ

Кто ответит за ОНПЗ

Удар по одному и столпов нашей нефтепереработки. По предприятию, находящемуся в глубоком тылу. Почему это произошло?.

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Риторический вопрос. ОНПЗ и ответит.
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