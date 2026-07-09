Удар по одному и столпов нашей нефтепереработки. По предприятию, находящемуся в глубоком тылу. Почему это произошло?.
Кто ответит за ОНПЗ
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Риторический вопрос. ОНПЗ и ответит.
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4 н.
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Удар по одному и столпов нашей нефтепереработки. По предприятию, находящемуся в глубоком тылу. Почему это произошло?.
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