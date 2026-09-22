Исследование в 2026: цены на курсы ЕГЭ и ОГЭ выросли на 30%

В августе 2026 года проект РБК Курсы исследовал онлайн-школы, готовящие к ЕГЭ и ОГЭ. В рейтинги попали 18 школ, включая «Турбо ЕГЭ».
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