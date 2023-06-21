Живая Кубань

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На Кубани сегодня малооблачно и жарко

На Кубани сегодня малооблачно и жарко

На Кубани сегодня малооблачно и жаркоУтром 21 июня на Кубани местами ожидается туман. Днем и вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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