На Кубани сегодня малооблачно и жарко

На Кубани сегодня малооблачно и жаркоУтром 21 июня на Кубани местами ожидается туман. Днем и вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.