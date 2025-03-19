Вэнс объяснил, почему глобализация Америку больше не устраивает

Использование дешевой рабочей силы тормозит инновации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своей речи 18 марта на ежегодном технологическом саммите American Dynamism Summit, сообщает телеканал Fox News.
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