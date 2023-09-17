Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ

РИАМО - 17 сен. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе своей поезки в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту России, а также получил подарки от министра обороны страны Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша.