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Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ

Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту РФ

РИАМО - 17 сен. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе своей поезки в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту России, а также получил подарки от министра обороны страны Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша.

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