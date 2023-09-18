Как выглядел древний тигр и где он обитал, выяснила международная группа ученых

Ученые из Китая, России, США, Малайзии и Дании изучили 60 образцов ДНК тигров возрастом от 100 до 10 тысяч лет, чтобы исследовать эволюцию тигра.
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