Михаил Галустян тайно женился: кто жена и почему скрыли свадьбу

Молодожены мечтают о детях. Михаил Галустян с Лилией редко выходят в свет вместе предоставлено Пресс-службой46-летний шоумен Михаил Галустян, который год назад пережил развод после 18 лет брака, вновь стал семейным человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии