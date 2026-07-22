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Михаил Галустян тайно женился: кто жена и почему скрыли свадьбу

Михаил Галустян тайно женился: кто жена и почему скрыли свадьбу

Молодожены мечтают о детях. Михаил Галустян с Лилией редко выходят в свет вместе предоставлено Пресс-службой46-летний шоумен Михаил Галустян, который год назад пережил развод после 18 лет брака, вновь стал семейным человеком.

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