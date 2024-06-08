С 2025 года в России будут индексировать пенсии работающим пенсионерам

АТ

Александр Теплов

Ребята как вы любите ,пенсионерам удовольстви растянуть. С 2016 года приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам они потеряли 1,5 - 2,0 млн. рублей которые они по всей нормальной логики имели право их получить. И еще на год растянули ,правильно мыслят патриоты за год еще 15 % пенсионеров не доживут до индексации.