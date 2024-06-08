Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что средств в Социальном фонде достаточно для индексации пенсий работающим пенсионерам.
С 2025 года в России будут индексировать пенсии работающим пенсионерам
Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Ребята как вы любите ,пенсионерам удовольстви растянуть. С 2016 года приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам они потеряли 1,5 - 2,0 млн. рублей которые они по всей нормальной логики имели право их получить. И еще на год растянули ,правильно мыслят патриоты за год еще 15 % пенсионеров не доживут до индексации.
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