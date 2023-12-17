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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмметт вырубил Митчелла одним ударом на UFC 296

В Лас-Вегасе (Невада) проходит главный кард UFC 296, в первом бою которого прошел поединок в полулегком весе между Джошем Эмметтом и Брайсом Митчеллом.

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