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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 9 октября

Облачно с прояснениями и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 9 октября

В пятницу, 9 октября, в Москве воздух прогреется до 17–19 градусов, а в Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

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