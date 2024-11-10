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Царьград

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Как дела у Wildberries? На складах снова разборки с мигрантами. Что не поделили "специалисты" скандального маркетплейса

Как дела у Wildberries? На складах снова разборки с мигрантами. Что не поделили "специалисты" скандального маркетплейса

Дела у Wildberries идут не лучшим образом - на складах снова разборки с мигрантами, которые и там организовали этнические кланы.

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