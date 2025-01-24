Пассажиры электробусов в Восточном Дегунине смогут активировать «Тройку» на валидаторе

В Москве на некоторых валидаторах в автобусах и электробусах началось тестирование автоматической активации онлайн-пополнения «Тройки» и карты москвича, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.