Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Пассажиры электробусов в Восточном Дегунине смогут активировать «Тройку» на валидаторе

В Москве на некоторых валидаторах в автобусах и электробусах началось тестирование автоматической активации онлайн-пополнения «Тройки» и карты москвича, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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