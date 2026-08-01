Телеканал "78" Власти Таджикистана намерены помочь трудовым мигрантам с компенсациями и социальной помощью в России.
«Должны требовать»: чиновники Таджикистана хотят помогать мигрантам «доить» соцвыплаты в России
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Пусть стоят кверху жопой и просят помощи у Всевышнего!😱
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1 м.
Юрий Белов
А много ли они вложили в бюджет Страны , что бы что то требовать ?!
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Однажды, в середине 70-х, проводили осмотры в Мургабском районе в кишлаках на границе (Горно-Бадагшанская автономная область Таджикистана) на Памире. Находили кроме карамультуков кремневых, карабины, боеприпасы и даже пулемёт максим в смазке. С виду они мирные и безобидные, а басмач он и в Африке басмач. Не верил, не верю и не буду верить им...
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1 м.
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