«Должны требовать»: чиновники Таджикистана хотят помогать мигрантам «доить» соцвыплаты в России

А много ли они вложили в бюджет Страны , что бы что то требовать ?!

ВН

Владимир Никитин

Однажды, в середине 70-х, проводили осмотры в Мургабском районе в кишлаках на границе (Горно-Бадагшанская автономная область Таджикистана) на Памире. Находили кроме карамультуков кремневых, карабины, боеприпасы и даже пулемёт максим в смазке. С виду они мирные и безобидные, а басмач он и в Африке басмач. Не верил, не верю и не буду верить им...