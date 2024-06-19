Президент В.В.Путин отверг супер-идею следовать "победному" плану Лондон-Сити о начала ядерной войны

Игорь Шишкин. Сергей Караганов на ПМЭФ – сеанс саморазоблачения7 июняКак торжествовали поборники «карагановщины» после известия о назначении Сергея Караганова модератором на пленарную дискуссию ПМЭФ с Президентом России Владимиром Путиным.
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