Почему цыгане никогда не гадают цыганам

У всех нас цыганки неизменно ассоциируются с гаданием. О том, что женщины этого народа зарабатывают предсказанием будущего, поется в песнях и рассказывается в книгах, а чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться на ближайший рынок или вокзал.