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Как изменятся платежки ЖКХ с 1 августа 2026 года: новые строки и правила перерасчета

Как изменятся платежки ЖКХ с 1 августа 2026 года: новые строки и правила перерасчета

С 1 августа 2026 года в России меняются правила оформления платежных документов за ЖКХ. Квитанции станут более детализированными, а управляющие компании обяжут подробнее отчитываться о расходах.

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