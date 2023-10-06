В Новосибирске у медработника арестовали Hyundai Creta прямо на дороге

Владелец автомобиля — 22-летняя жительница Новосибирской области — задолжала 2,5 миллиона рублей. Приставы объявили розыск и нашли Hyundai Creta должницы на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска.
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