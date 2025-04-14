Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хазин объяснил, почему Китай теперь в руках у Путина

Хазин объяснил, почему Китай теперь в руках у Путина

Китай, "сидящий на всех стульях" и демонстрирующий неспособность сопротивляться усиливающемуся американскому давлению, Россия имеет возможность жёстко призвать к ответу, заявил экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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Ирина Черных
Ох уж этот многоликий Китай во всех смыслах.
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19 час.
ПавелЗзаварзин
Админы! На кой .... вы всё вычищаете? Боитесь Хазина? Хазин эксПЕРД?
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15 час.
d
demyr150648
А правда ли, что Китай давно имеет в Сибири и на Дальнем Востоке как бы собственные территории, закрытые для российских граждан?  Такого ведь в принципе быть не должно! А как в реалии?
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15 час.
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