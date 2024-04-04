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Диаспоры в исполнительную власть!

Диаспоры в исполнительную власть!

 Но, пока только с правом совещательного голоса.   Депутаты Государственной Думы РФ, Геннадий Семигин и Ильдар Гильмутдинов, внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий создание государственных органов совещательно-консультативного характера в структурах исполнительной власти на основе диаспор.

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Комментарии
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Галина Гельдыева
Еще только диаспор не хватало в законодательной власти, так они и власть в России возьмут в свои руки, куда тогда россиянам деваться, мигрантами в Таджикистан ехать?
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2 час.
Сергей Роднов
Какие только идиоты не сидят вДуме.
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1 час.
МБ
Марина Биченова
Госдура она и есть госдура! Совсем ополоумели!
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1 час.

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