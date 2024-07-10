В районе Выхино-Жулебино кота Рыжего спасли от падения

Днём в экстренную службу «112» поступил звонок: женщина просила спасти её кота по кличке Рыжий. Ранее равнодушный к улице, он вдруг вышел из окна на подоконник второго этажа и перепрыгнул на карниз к соседям.
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