В Песнях Болгар Помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о том как наши предки роднились с Богами.
Веда Словена. Горча находит жену Дану после смерти
Комментарии
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Александр Николаевич
Из этой песни можно сделать вывод что мы дальние потомки Богов, а не рабы Божьи как нам пытаются внушить...
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21 час.
Юрий Селиванов
Мы не должны сомневаться, по крови мы потомки Богов наших светлы. Слава им.
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20 час.
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