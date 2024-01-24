Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 793 подписчика

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Свежие комментарии

  • Antanas
    Красота.👍👍👍👍👍.Веда Словена. Пер...
  • Юрий Селиванов
    Мы не должны сомневаться, по крови мы потомки Богов наших светлы. Слава им.Веда Словена. Гор...
  • Александр Николаевич
    Из этой песни можно сделать вывод что мы дальние потомки Богов, а не рабы Божьи как нам пытаются внушить...Веда Словена. Гор...

Веда Словена. Горча находит жену Дану после смерти

Веда Словена. Горча находит жену Дану после смерти

В Песнях Болгар Помаков изданных С. Верковичем в 1874 году под названием «Веда Славена» рассказывается о том как наши предки роднились с Богами.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Из этой песни можно сделать вывод что мы дальние потомки Богов, а не рабы Божьи как нам пытаются внушить...
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21 час.
Юрий Селиванов
Мы не должны сомневаться, по крови мы потомки Богов наших светлы. Слава им.
Ответить
20 час.

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