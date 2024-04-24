"CберАвто": Lada Granta заняла первое место по онлайн-продажам авто с начала года

Россияне с начала 2024 года чаще всего покупали онлайн автомобили Lada Granta. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование сервиса для покупки и продажи автомобилей "СберАвто" и компании "СберСтрахования".
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