Шпинатные блинчики

Совсем скоро начнётся Масленичная неделя. В этом году я «распробовала» шпинатные блины. Честно скажу, долго не решалась их приготовить, мне казалось, что это будет очередная новомодная история с непонятным вкусом.
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