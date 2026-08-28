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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамона Шелберн: «Стив Балмер и его адвокаты обсуждают с НБА что-то вроде мирового соглашения»

НБА расследует возможный обход потолка в ситуации с « Клипперс » и Каваем Ленардом . Репортер ESPN Рамона Шелберн рассказала о ходе процесса.

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