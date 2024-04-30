Главный дирижер театра Камала рассказал, чем мотивируют молодых музыкантов

Новым героем авторской программы Гузель Зайнаковой «Крупный план» стал главной дирижер театра им. Г. Камала, руководитель благотворительного фонда развития исполнительского искусства «Sforzando» Данияр Соколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии