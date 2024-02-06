В России начались испытания комплекса роботизации "Прометей" для БМП и БТР

В России начались испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) роботизации "Прометей". Об этом во время международной выставки вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы", передает ТАСС.
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