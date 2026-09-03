Через нового заместителя губернатора будет подниматься безопасность в Ростовской области

«Для усиления работы по обеспечению безопасности на территории Ростовской области принял решение ввести должность заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с военными органами», – отметил глава Дона.
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