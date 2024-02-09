Ким Чен Ын не ставит под сомнение оккупацию Южной Кореи: необходимая мера

Северокорейский лидер назвал «южнокорейских марионеток» своими противниками. Врагом Пхеньяна. В случае возникновения чрезвычайной ситуации он заявил, что оккупация Южной Кореи может стать необходимой мерой.
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